8.3 milyon liralık dev dolandırıcılık!

Suudi Arabistanlı yatırımcı Khan Nada Jamal, 1 Kasım 2018 günü İstanbul'a geldi. Yatırım ve ikamet amaçlı yerleştiği İstanbul'da iddiaya göre kendisini yatırım ve değerlendirme uzmanı olarak tanıtan Ömer Faruk Ekmen ile tanıştı.

Yatırım için Ekmen ile anlaşan Jamal, genç adama bir vekâletname verdi. Vekaletname ardından özel bir bankanın Karaköy şubesine giderek hesap açtı. Yatırımcı Jamal, bu banka hesabına 3 seferde toplamda yaklaşık 1 milyon dolar para yatırdı. Aradan aylar geçmesine rağmen yine iddiaya göre Ekmen'den dönüş alamayan Jamal, paranın hesapta olmadığını gördü ve danışmanı Ekmen'den parayla ilgili bir açıklama alamadı.

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Dolandırıldığını anlayan yatırımcı savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 40 yaşındaki Ömer Faruk Ekmen'in ifadesi alındı. Ekmen, parayı çektiğini kabul etti ancak yatırım yapmayarak parayı eşine verdiğini anlattı. Soruşturmada Ekmen'in benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

8.3 MİLYONLUK DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ekmen hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Ekmen'in müşteki Khan Nada Jamal'a yatırım amaçlı olarak hesap açtırdığı, gelen para ile yatırım yapacağını vaat etiği ve bu suretle müştekiye ait ve kendisine teslim edilen yaklaşık 8 milyon 300 bin lirayı çekerek uhdesine geçirdiği ve daha sonra yatırım yapmadığı gibi parayı da iade etmediği anlatıldı. Ekmen hakkında, bir yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.