AK Partili Hamza Dağ: Yeni oyunun adı: Barınamıyoruz

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunları olduğunu gerekçe göstererek bazı kesimler provokasyon arayışına girişmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ yurtlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dağ, ilk olarak şunları söyledi: "Gün geçmiyor ki ülkemizdeki tezvirat senaristleri, yazdıkları algı piyesinde yeni bir perde açmasın. Eğitim-öğretim yılının yeni başladığı bu günlerde yeni oyunun adı: Barınamıyoruz."

"YATAK KAPASİTESİ 182 BİNDEN 720 BİNE YÜKSELMİŞTİR"

AK Parti iktidarı süresince yurt kapasitesinin artışıyla ilgili bilgiler paylaşan Dağ, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi Türkiye "Dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip" ülkesidir. AK Parti iktidarları süresince ülkemizdeki yurt sayısı 190'dan 769'a, yatak kapasitesi ise 182 binden 720 bine yükselmiştir. Milletimize hizmet yolunda geçirdiğimiz 19 yıllık süre boyunca sunduğumuz hizmetlerin yalnızca sayısına değil, aynı zamanda niteliğine de önem verdik. Bu anlayışımız; 2002'den önce yüzde 10 olan baza oranının günümüzde yüzde 90'a çıkmasına vesile olmuştur" dedi.

"YURTLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ ORANI 6 SENEDİR YÜZDE 88'İN ALTINA DÜŞMEMİŞTİR"

Yurtlara yerleşen öğrenci oranını paylaşan Dağ, "Bununla birlikte; pandemi nedeniyle bu eğitim-öğretim döneminde iki senelik başvuru alınmasına rağmen yurtlara yerleşen öğrenci oranı yüzde 89'dur. Bu oran 6 senedir yüzde 88'in altına düşmemiştir. Gençlerimizin hem nitelikli öğrenim görmeleri hem de konforlu yaşam alanlarına sahip olmaları için var gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ SİYASETİNİZE MALZEME YAPMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dağ sözlerini şöyle tamamladı: "Bu piyesi yönetenleri ve siyasi basiretsizliklerini gençlerimizi tahrik etmeye çalışarak örtbas etmeye çalışanları, Gezi Kalkışması sürecinden beri çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin geleceğine hizmet edeceğiz ve gençlerimizi kirli siyasetinize malzeme yapmanıza izin vermeyeceğiz."