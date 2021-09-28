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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Akar: PKK ile YPG arasında fark yok

Akar: PKK ile YPG arasında fark yok
AKAR, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Daha sonra kuvvet komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı. Akar, ABD'nin terör örgütü YPG'ye yaptığı silah sevkiyatlarına işaret ederek, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi. Akar, söz konusu desteğin sonlandırılması için her seviyede girişimde bulunmaya devam etiklerini dile getirdi.
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Akar: PKK ile YPG arasında fark yok
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