Akar: PKK ile YPG arasında fark yok

AKAR, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri
Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
personelini kabul etti. Daha sonra kuvvet komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı. Akar, ABD
'nin terör örgütü YPG'ye yaptığı silah sevkiyatlarına işaret ederek, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi. Akar, söz konusu desteğin sonlandırılması için her seviyede girişimde bulunmaya devam etiklerini dile getirdi.