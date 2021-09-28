Büyükşehir Mera Komisyonu’nun kararını yok saydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tire'nin Karateke köyünde, mera alanına kurmayı planladığı katı atık depolama tesisi, Mera Komisyonu'nda veto yedi. Temmuz ayında toplanan komisyon, Büyükşehir Belediyesi'nin tesisin kurulacağı arazinin mera vasfından çıkarılmasına ilişkin talebini geri çevirerek söz konusu alanın olduğu gibi yani mera olarak korunmasına karar verdi. Yörede yaşayan köylü komisyonun verdiği kararla büyük sevinç yaşadı.
Fakat İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplanan mera komisyonunun kararını hiçe sayan Büyükşehir Belediyesi Ödemiş'te kurulan katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları Karateke köyü yakınlarındaki mera alanına dökmeye devam etti. Yaşananlara isyan eden Karateke Köyü Muhtarı Erkan Tutkaç; "Hani Mera Komisyonu bu alanın korunmasına karar vermişti? Hani buraya çöp dökülmeyecekti? Bu nasıl iş anlamadık. Komisyonun aldığı karara rağmen hem ilçe belediyesi Tire'nin çöplerini hem de Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te kurduğu katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları burada depolamaya devam ediyor? Bu çöplük bir an önce kapatılmalı. Komisyonun aldığı karar uygulanmalı" dedi.
PROJEDE REVİZYONA GİDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Tire Karateke Köyü yakınlarında, 28 hektarlık mera alanına katı atık depolama tesisi kurmak için çalışma başlattı. Proje uyarınca Bayındır, Ödemiş, Selçuk, Kiraz ve Beydağ gibi çevre ilçelerin çöplerinin bu bölgede toplanması öngörüldü. Tesisin kurulacağı alanın mera alanı olması tepkileri de beraberinde getirdi. Yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları Büyükşehir Belediyesi'nin kararına tepki gösterdi. Millet ittifakında da siyasi krize neden olan olayın ardından İyi Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın da devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi projede revizyona gittiğini açıkladı.
SOYER TALİMAT VERDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 28 hektarlık tesis alanı 10 hektara düşürüldü. Tesisin kurulacağı alanın 1992 yılından bu yana ilçenin çöpünün döküldüğü vahşi depolama alanının hemen yanında yer alacağı belirtildi.
KOMİSYONDAN VETO YEDİ
Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi tesisin kurulması öngörülen alan mera vasfında olduğu için Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Başvuruda söz konusu alanın mera vasfından çıkarılması talep edildi. Geçtiğimiz haftalarda toplanan Mera Komisyonu, kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve gelen tepkileri de dikkate alarak mera alanının olduğu gibi korunması yönünde karar aldı.
HAYAL OLDU
Mera komisyonunun aldığı bu kararla İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tire Karateke köyünde mera alanına kurmayı planladığı katı atık depolama tesisi projesi de resmen suya düşmüş oldu.
SEVİNÇLE KARŞILANDI
Mera komisyonunun aldığı karar, yörede yaşayan vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Yöre sakinleri komisyona başkanlık eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti. Tam her şey yoluna girdi derken Karateke köyünden gelen haber büyük şaşkınlık yarattı.
KOMİSYON KARARI UYGULANSIN
Tire Karateke Köyü Muhtarı Erkan Tutkaç İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mera Komisyonu'nun aldığı karara rağmen Ödemiş'te kurduğu katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları mera alanına dökmeye devam ettiğini söyledi. Komisyon kararıyla büyük mutluluk yaşadıklarını, fakat Büyükşehir'in çöp dökmeye devam etmesi ile sevinçlerinin adeta kursaklarında kaldığını belirten Tutkaç; "Hani Mera Komisyonu bu alanın mera olarak korunmasına karar vermişti? Hani buraya çöp dökülmeyecekti? Bu nasıl iş anlamadık. Komisyonun aldığı karara rağmen hem ilçe belediyesi Tire'nin çöplerini hem de Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te kurduğu katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları burada depolamaya devam ediyor? Mera alanındaki faaliyet tam gaz devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile etrafa uçuşan naylon torbalar çevrede büyük kirliliğe neden oluyor. Büyük ve küçük baş hayvanlarımız tehdit altında. Çöplük bir an önce kapatılmalı. Komisyonun aldığı karar uygulanmalı." dedi.
(Erkan Tutkaç)
GEREĞİNİ YAPARIZ
Sabah Gazetesi'nin görüştüğü Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise Mera Komisyonu'nun aldığı kararı hatırlatarak; "Orada Büyükşehir Belediyesi'nin atık transfer merkezi için talep ettiği alan vardı. Ama Mera Komisyonu yörede yaşayan köylülerin hassasiyetlerini de dikkate alarak söz konusu alanın mera vasfının korunması yönünde karar verdi. Komisyon kararına rağmen halen daha oraya dökülen çöp varsa tespitleri yaptıktan sonra sorumlular hakkında işlem başlatır, gereğini yaparız." diye konuştu.