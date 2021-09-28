Büyükşehir Mera Komisyonu’nun kararını yok saydı

KOMİSYON KARARI UYGULANSIN

Tire Karateke Köyü Muhtarı Erkan Tutkaç İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mera Komisyonu'nun aldığı karara rağmen Ödemiş'te kurduğu katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları mera alanına dökmeye devam ettiğini söyledi. Komisyon kararıyla büyük mutluluk yaşadıklarını, fakat Büyükşehir'in çöp dökmeye devam etmesi ile sevinçlerinin adeta kursaklarında kaldığını belirten Tutkaç; "Hani Mera Komisyonu bu alanın mera olarak korunmasına karar vermişti? Hani buraya çöp dökülmeyecekti? Bu nasıl iş anlamadık. Komisyonun aldığı karara rağmen hem ilçe belediyesi Tire'nin çöplerini hem de Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te kurduğu katı atık bertaraf tesisinden çıkan atıkları burada depolamaya devam ediyor? Mera alanındaki faaliyet tam gaz devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile etrafa uçuşan naylon torbalar çevrede büyük kirliliğe neden oluyor. Büyük ve küçük baş hayvanlarımız tehdit altında. Çöplük bir an önce kapatılmalı. Komisyonun aldığı karar uygulanmalı." dedi.