Erdoğan ve Putin’in her zaman için konuşacağı çok şey vardır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Rusya'nın Soçi
kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan görüşmesi için bilgilendirme yaptı. Rusya'nın başkenti Moskova
'da Rus gazetecilerin "Erdoğan-Putin zirvesinde ne konuşulacak?" sorusuna Peskov "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey vardır. Öncelikle Suriye
ve elbette Afganistan
gündemde olacak. Libya
ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak. İkili ilişkilerde birçok ortak nokta var. Ekonomide ortak projeler üzerinde çalışılıyor" yanıtını verdi.