Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan ve Putin’in her zaman için konuşacağı çok şey vardır
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Erdoğan ve Putin’in her zaman için konuşacağı çok şey vardır

Erdoğan ve Putin’in her zaman için konuşacağı çok şey vardır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan görüşmesi için bilgilendirme yaptı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus gazetecilerin "Erdoğan-Putin zirvesinde ne konuşulacak?" sorusuna Peskov "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey vardır. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak. İkili ilişkilerde birçok ortak nokta var. Ekonomide ortak projeler üzerinde çalışılıyor" yanıtını verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan ve Putin’in her zaman için konuşacağı çok şey vardır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA