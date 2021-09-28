Eşini boğarak öldüren zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Boğarak Kasten Öldürme" konusu ile ilgili Esenyurt ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Eylül tarihi saat 14.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde "Boğarak Kasten Öldürme" olayı meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine ekiplerce adrese geçildi. Olayın şüphelisi S.C. (36) ikamet içerisinde eşi M.C. (28) isimli kadın şahsı boğazından sıkarak öldürdüğü tespit edildi. Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.