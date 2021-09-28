Evlat nöbetindeki anne: Yeter artık, evladımı versinler

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşmanın ardından 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti'ne başlayan ve zamanla sayıları 234'e ulaşan aileler, 757'nci güne girdi.

Terör örgütü PKK tarafından 2013 yılında, kızı Zübeyde'nin kaçırıldığını söyleyen Esmer Koç, evine ateş düştüğünü belirterek, "HDP-PKK'lılar gelip kızımı kaçırdılar. Aramadığım yer kalmadı. Kızımdan hiçbir haber alamadım. Öldü mü, kaldı mı; bilmiyorum. Kızımı istiyorum. Yeter artık, evladımı versinler. 40 senedir HDP-PKK, fakir fukaranın çocuklarını dağa götürüyor, dağda öldürüyor. Ne geçti ellerine? Versinler çocuklarımızı. Çocuklarımızı istiyoruz. Kızım; eğer beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, o kirli silaha tükürün, atıp kaçın. Her yerde askerimiz, polisimiz var, gelin teslim olun. Size diyorlar; 'İşkence edecekler, cezaevine koyacaklar'. Yalan söylüyorlar, cezaevi yok, işkence yok. Gelin, devletimize teslim olun. Artık bu acı yeter. Ciğerimi yaktılar. HDP, PKK'dan bizim çocuklarımızı istesin. 40 yıldır bizim çocuklarımızın kanı üzerinde siyaset yapıyorlar" dedi.