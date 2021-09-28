Hamza Dağ’dan muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamalarına cevap

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çeşitli açıklamalar yapılırken muhalefet liderlerinin açıklamaları gündemdeki yerini alıyor. Örneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "Ortak karar alınırsa Cumhurbaşkanı adayı olurum" cümlelerini kullanırken daha sonra yaptığı bir açıklamada ise "Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamaları da gündemde yerini korurken, sistem değişikliği yapıldığı halde Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" demesi tartışıldı.



Kimi köşe yazarları ve gazeteciler ise Millet İttifakı'nda çok farklı isimlerin aday olacağı yönünde sinyaller verdi. Muhalefette adaylık konusunda tartışma devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan değerlendirdi.

"KARŞIMIZDA GÜÇLÜ, FAYDALI VE KARAKTERİ OTURMUŞ BİR MUHALEFET GÖRMEK İSTEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Dağ, "Son dönemde muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamalar göstermektedir ki uyguladıkları politik yöntemin oturmuş bir karakteri bulunmamaktadır. AK Partinin, iktidara geldiği ilk günden bu yana siyaseten sadece kendisiyle yarışan bir parti olarak ülkemizi de dünyanın önemli güçleriyle mukayese edilir hâle getirdiği aşikârdır. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu haklı konuma erişmiş bir iktidar olarak, karşımızda güçlü, faydalı ve karakteri oturmuş bir muhalefet görmek istemek en doğal hakkımızdır. Ancak maalesef tanıklık ettiğimiz durum bize, ne yapacağını bilmeyen ve doğaçlama söylemlerle kendi reklamını yapma çabasında olan politikacılardan oluşan bir muhalefet tablosu sunmaktadır" dedi.

"MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM? SORUSUNA KARARLI VE NET BİR CEVAP ALABİLİYOR MUYUZ? HAYIR."

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Politik rekabet ortamında, kendi çaldığı "erken seçim" türküsüne dahi ayak uyduramayan bir rakiple muhatap olmaktayız. Bu bağlamda "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusuna kararlı ve net bir cevap alabiliyor muyuz? Hayır."

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Değerlendirmelerine devam eden Dağ, "Fakat biz daha önce de belirttiğimiz gibi diyebiliyoruz ki: "Vaktinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır." Yalnızca adayımız değil, aynı zamanda daha uzun yıllar yöneteceğimiz ülkemizde uygulayacağımız gelecek vizyonu da bellidir" ifadelerini kullandı.

"OLMAYAN MAKAMA TALİP BİR MUHALEFET LİDERİ…"

Dağ sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak karşımızda planı olmayan, yaptığı politik mühendislik hamlelerinde başarısız olan bir anlayış söz konusudur. Başarılı olmak için her tuşa basan bu doğaçlama siyasetin bir somut örneği, olmayan makama talip olan muhalefet liderleridir. Kendi adına bile bir vizyon ortaya koyamayan bu siyasetin ülkemize yakışır bir gelecek vizyonu ortaya koyabilmesi ise elbette mümkün görünmemektedir."