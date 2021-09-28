İBB 44 bin 995 kişiyi işe almıştı... İBB’ye ekstra maliyeti 5 milyar lira!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İBB'de çalışanları işten çıkartmayacağını belirterek bunun için namus sözü vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra binlerce İBB çalışanını işten çıkartmıştı.

İBB 44 BİN 995 KİŞİYİ İŞE ALDI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'de işten çıkartılanların sayısının 13 bin 312 kişiye ulaştığını belirterek işe alınan CHP yandaşı partililerin sayısının 44 bin 995 kişiye ulaştığını açıkladı.

"İBB'YE 5 MİLYAR LİRA EKSTRA MALİYET OLUŞTURUYOR"

Göksu, sosyal medya hesabından İBB'de partizan kadrolaşma olduğunu belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 13.312 emekçi kardeşimizi işten atıp, yerlerine 44.995 yandaşlarını işe aldılar. Sadece bu rakam İBB'ye yıllık yaklaşık 5 milyar lira ekstra maliyet oluşturuyor" dedi.

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