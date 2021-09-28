İçişleri Bakanlığı duyurdu! Rekor yakalama...

REKOR YAKALAMA

Ele geçirilen makaron miktarı; Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı.