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Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:47

Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Pandemiyle mücadelede aşıya teşvik için iki önemli adım planlanıyor. Öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. Ayrıca, aşıyla ilgili endişe taşıyanları ikna için yerli aşı Turkovac üzerinden büyük bir kampanya yapılacak.

Son dakika: Koronavirüs pandemisinde kış planı devreye girdi. Yabancı Aşı konusunda endişeleri olanlar için 'yerli aşı kampanyası' başlatılacak. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı.

Edinilen bilgiye göre hükümet, pandemiyle ilgili çalışmalarını birkaç başlıkta yürütürken; üniversitelerin açılmasıyla vaka sayısında yaşanabilecek olası artış izlemeye alındı.

Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlandı, aşı ile ilgili endişesi olanlar için 'yerli aşı kampanyası' masada...

YERLİ AŞIDA HATIRLATMA DOZU...

Yerli aşı Turkovac'ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kulanılması planlar arasında bulunuyor. Yapılan çalışmada, günde en fazla 300 bin üretilebileceği, üretim bantları için üç şirketle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer, "Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır" yorumu yapıyorlar.

ACİL KULLANIM ONAYI ÖNCELİK

Verilen bilgiye göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların izlediği yolu izleyecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor. - Hürriyet

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Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
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