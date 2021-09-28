Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu seslendi: Koltuğu bana bırakmalıydı

"Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım o koltuğu Muharrem İnce'ye bırakırdım." diyen Muharrem İnce, "Derdim ki; sen cumhurbaşkanı adayı oldun, partiden de 8 puan fazla oy aldın yolun açık olsun. Böyle olsaydı yüzde 40'ların üzerinde bir parti olurdu. Senin oyun artmıyor. Sen işleri doğru yapmıyorsun. Muhalefet yanlış yaptığında söylemeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP İÇİN KULLANDIĞI "DOSTLARIMIZ" İFADESİNE TEPKİ

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP için kullandığı "Dostlarımız" ifadesini de eleştirdi. İnce, "Aynı partideki dostlarınıza önce sahip çıkmanız lazım. Önce kendi partinizin evlatlarınna sahip çıkacaksınız ki sonra dostlarınıza sahip çıkasınız." dedi.