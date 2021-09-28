Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:28Son Güncelleme: 28.9.2021 10:33
Son dakika: Yurt provokasyonundaki kişilerin sadece 310'u öğrenci! Hiçbirinin yurt başvurusu yok
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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
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Son dakika: Yurt provokasyonundaki kişilerin sadece 310'u öğrenci! Hiçbirinin yurt başvurusu yok