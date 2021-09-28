Son dakika: İnterpol’ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi

DETAYLI ÇALIŞILDI

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Engin Karaaslan'ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Engin Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi.

MİT'in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye'de en üst düzey teröristin (E.Karaaslan) etkisiz hale getirildiği, öğrenildi.