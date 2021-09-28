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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 15:26 Son Güncelleme: 28.9.2021 15:30

SON DAKİKA: Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

AA
SON DAKİKA: Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı

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SON DAKİKA: Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
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