SON DAKİKA: Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.
CHP'li başkandan makam odalarına Erdoğan'ın fotoğraflarını asanlara densiz tehdit
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı