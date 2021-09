TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkeler için milli güvenlik tehdidi

TÜRKPA Genel Kurulunda Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Kazakistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'e devretti. Sonrasında TÜRKPA 10. Genel Kurul toplantısına geçildi.



TBMM Başkanı Şentop, konuşmasına, Azerbaycan'ın "Anım günü" dolayısıyla tebriklerini ileterek başladı. Şentop, "BM dahil birçok uluslararası kuruM tarafından Azerbaycan'a aidiyeti kabul ve ilan edilen Ermeni işgali altındaki öz vatan topraklarından azad edilmesi bayrağının her karış toprağında dalgalanması elbette TÜRKPA ülkeleri olarak hepimizi memnun etmiştir. Dün 27 Eylül, işgal altındaki Karabağ'ı bağımsızlığına kavuşturan şanlı vatan muharebesinin yıldönümüydü. Anım günü verilen bu yıldönümünde bütün Azerbaycan halklarını yürekten kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. İşgalin sona ermesiyle bölgeye istikrar gelmesi için her türlü desteği veriyoruz, gelecekte de destek vermeye devam edeceğiz" dedi.