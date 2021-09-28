Vali Tuncay Sonel SABAH’a açıkladı! Ordu’da güzel proje

"OTEL HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 435'E ULAŞTI"

Ordu Valiliği'nin hizmeti olan kalacak yeri olmayan öğrencilere otellerde misafir edilmesinin 12. gününde öğrenci sayısını açıklayan Vali Sonel, "Şu ana kadar 335 öğrenci sayısı 435 öğrenciye ulaştı.

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435 öğrencimizi misafir ediyoruz. Önemli olan gençlerimizin okuması. Yedekte yurt bekleyenlerin yurtları çıkıncaya kadar ya da öğrenciler ev buluncaya kadar üç hafta beş hafta kısacası onlar düzenlerini kuruncaya kadar otellerimizde kalkacaklar. Anne babaları ve öğrenciler mutlu" ifadelerini kullandı.