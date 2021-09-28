Vali Tuncay Sonel SABAH’a açıkladı! Ordu’da güzel proje

Ordu Valisi Tuncay Sonel, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim için şehre gelen ve yurtlara yerleşemeyen, yurt kaydında yedekte tutulan ya da kalacak yer bulamayan öğrencilerin sorununu çözmek için otellerle anlaştı, öğrencilerin misafir edilmesini sağladı. Ordu Valiliği'nin "Açık Kapı" ofisine öğrenci belgesiyle başvuran öğrenciler araçlarla kalacakları otele kadar götürülüp otellere yerleştirildi. Bu hizmetin 12. gününde Ordu Valiliği'nin anlaştığı otellerde misafir edilen öğrencilerin sayısı ise 435'e ulaştı.
ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL OTEL HİZMETİNİ SABAH'A ANLATTI
Ordu Valisi Tuncay Sonel, öğrencilere sunulan otel hizmetinin detaylarını SABAH'a açıkladı. Sonel, kalacak yer bulamayan öğrencilerin sorununu çözen otel hizmetiyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan "Açık Kapı" ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor."
"AKŞAM YEMEĞİ İKRAM EDİLİYOR"
Vali Sonel, otelde misafir edilen öğrencilere başka hizmetlerinde sunulduğunun altını çizerek, "Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.
"ALIŞVERİŞ KARTI DA VERİYORUZ!"
Vali Tuncay Sonel, otel hizmeti dışında alışveriş kartları verdiklerini belirterek, "Üniversite okumak için Ordu'ya gelen gençlerimizi misafir ediyoruz anlaştığımız otellerde. Cumartesi pazar da valiliğimiz açık. Valiliğimize ait iki araçla gelen öğrencilerimizi otellere naklini sağlıyoruz. Öğrencilerimize alışveriş kartları da veriyoruz. Anne ve babaları ile gelenler var, yalnız gelenler var. Devletimizin şefkatini onlara gösteriyoruz" cümlelerini kurdu.
"OTEL HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 435'E ULAŞTI"
Ordu Valiliği'nin hizmeti olan kalacak yeri olmayan öğrencilere otellerde misafir edilmesinin 12. gününde öğrenci sayısını açıklayan Vali Sonel, "Şu ana kadar 335 öğrenci sayısı 435 öğrenciye ulaştı.
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435 öğrencimizi misafir ediyoruz. Önemli olan gençlerimizin okuması. Yedekte yurt bekleyenlerin yurtları çıkıncaya kadar ya da öğrenciler ev buluncaya kadar üç hafta beş hafta kısacası onlar düzenlerini kuruncaya kadar otellerimizde kalkacaklar. Anne babaları ve öğrenciler mutlu" ifadelerini kullandı.