Valilikten yasadışı gösteri hakkında açıklama

İstanbul Valiliği dün Kadıköy'de KYK yurtlarını protesto eden şahıslar hakkında açıklamada bulundu. 17'si kadın 11 erkek olmak üzere 28 kişinin güvenlik güçlerinin uyarılarını dinlememesi sonucu yakalandığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



SERBEST BIRAKILDILAR



"Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur.



Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle 17 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır.



Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır.