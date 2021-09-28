Yurt sorunu yaşayana devlet şefkati: Valilik ve belediyelerde seferberlik

Son dakika haberleri: Yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine kalacak yer bulunabilmesi için devletin tüm kurumları harekete geçti. Valilik ve belediyeler imanlarını seferber etti.



'YENİ YURTLAR DA YAPILIYOR'

GAZİANTEP: Toplam 10 bin 423 öğrenci kapasitesili yurtlara sahip olan kentte yurt başvurusu yapan öğrenci sayısı 7 bin 811. SABAH'a konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yeni faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373'e ulaştı. Hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir" dedi. Yedekteki bin 438 erkek öğrenci Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce misafir ediliyor.