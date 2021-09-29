Adana’da yarım kalan projeler vatandaşı mağdur ediyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinde devraldığı yarım kalan projelerinden İlim Yolu Bulvarı'nın bugüne kadar bitirilmemesi vatandaşları mağdur ediyor. İlim Yolu Bulvarı açılmadığı için Adana Stadyumuna bağlantı yolu olmadığı için taraftarlar maçlara gidip gelmekte büyük sorun yaşıyor.
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Yüzde 45'i tamamlanan ve tüm kamulaştırılması yapılmasına rağmen bu bulvarın 2,5 yıldır açılmaması belediyenin beceriksizliğidir" dedi.
İki buçuk yıldır "Borçlu belediye aldım" diyerek her platformda geçmiş dönemi eleştiren Zeydan Karalar'ın devraldığı projelere çivi çakmadığını ifade eden Ozan Gülaçtı, "İşte o projelerden biri de Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak İlim Yolu Bulvarı. 2018 yılında yapılmaya başlana ve yüzde 45'i tamamlanan bulvara, 2019 seçimlerinden sonra bir çivi dahi çakılmadı. 2.5 yılda kendilerinin başlayıp kendilerinin bitirdiği tek bir proje olmadığı gibi, yarım kalan çok önemli projeleri tamamlayamadılar" diye konuştu.
TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR
İlim Yolu Bulvarı'nın açılmadığı için Adana Stadyumu'na alternatif bağlantı yolunun bulunmadığını dile getiren Ozan Gülaçtı, "Özellikle maç günlerinde trafik çekilmez bir hal alıyor. Toplu taşıma imkanı da olmadığı için adeta trafik çilesi yaşanıyor. Artık yarım kalan ve bir çivi dahi çakılmayan projelerin bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Basiretsiz, beceriksiz yönetim şehrimizin huzurunu, refahını yıllarını çalıyor" şeklinde konuştu.
BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDE AMA DEĞİŞEN OLMADI
Geçmiş dönem tarafından yapılan ancak yarım kalan Yavuzlar Köprüsü, Türkmenbaşı otoban bağlantı yolları, Şambayadı yol yapımı, Yaşar Kemal Yolu, İlim Yolu Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yenileme, muhtelif yol inşaatları için Cumhur İttifakı tarafından 169 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesine rağmen bu projelerde "Bir arpa boyu yol alınmadı.
KÖPRÜYÜ TAMAMLAYAMADI BAKANLIK DEVRALDI
Temeli 2016 yılında geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir adım atılmadı. Adını bile değiştirmeyi düşündüğü Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatı için son olarak Zeydan Karalar, "Eğer burayı Ulaştırma Bakanlığı yaparsa çok seviniriz" diyerek açıklamalarda bulunması tepkilere neden olmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.