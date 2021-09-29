Adana’da yarım kalan projeler vatandaşı mağdur ediyor

İki buçuk yıldır "Borçlu belediye aldım" diyerek her platformda geçmiş dönemi eleştiren Zeydan Karalar'ın devraldığı projelere çivi çakmadığını ifade eden Ozan Gülaçtı, "İşte o projelerden biri de Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak İlim Yolu Bulvarı. 2018 yılında yapılmaya başlana ve yüzde 45'i tamamlanan bulvara, 2019 seçimlerinden sonra bir çivi dahi çakılmadı. 2.5 yılda kendilerinin başlayıp kendilerinin bitirdiği tek bir proje olmadığı gibi, yarım kalan çok önemli projeleri tamamlayamadılar" diye konuştu.

TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

İlim Yolu Bulvarı'nın açılmadığı için Adana Stadyumu'na alternatif bağlantı yolunun bulunmadığını dile getiren Ozan Gülaçtı, "Özellikle maç günlerinde trafik çekilmez bir hal alıyor. Toplu taşıma imkanı da olmadığı için adeta trafik çilesi yaşanıyor. Artık yarım kalan ve bir çivi dahi çakılmayan projelerin bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Basiretsiz, beceriksiz yönetim şehrimizin huzurunu, refahını yıllarını çalıyor" şeklinde konuştu.