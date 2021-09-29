Ağır darbe yiyen PKK’yı korku sardı! Cesaretin varsa sen yap





Süleymaniye halkının ileri gelenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve etkisiz hale getirilen sözde lider kadrodaki artış nedeniyle sıranın kendisine geleceğinden korkan ve saklandığı yerden çıkamayan terörist elebaşı Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.