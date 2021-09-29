Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 15 ilde yüzde 75'i geçti
Giriş Tarihi: 29.9.2021 22:08

Bakan Koca duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 15 ilde yüzde 75'i geçti

Bakan Koca duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 15 ilde yüzde 75’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 15'e ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 15'e ulaştığını belirtti.

"YÜZDE 75'İ GEÇMEK ÜZERE, YARIŞALIM"

İkinci doz koronavirüs aşısı olanların oranının Yozgat, Erzincan ve Malatya'da da yüzde 65'in üzerine çıktığını bildiren Koca, "Bu üç ilimizin haritadaki rengi sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçmek üzere yarışalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 15 ilde yüzde 75'i geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA