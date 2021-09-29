Bakan Koca duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 15 ilde yüzde 75’i geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 15'e ulaştığını belirtti.