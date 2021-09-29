Başkan Erdoğan, New York Times’a Türkiye’nin S-400 alma nedenlerini anlattı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı. Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.