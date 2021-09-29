Bu nasıl iş! Narlıdere metrosu maliyetini ikiye katladı

İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu 10 Haziran 2018'de Narlıdere Metrosunun temelini attı. Anahtar teslimi ihale edilen projenin yapımını 1 milyar 27 milyon lira bedelle Gülermak Firması üstlendi. Proje kapsamında Balçova, Çağdaş, DEÜ Hastanesi, GSF, Narlıdere ve Siteler olmak üzere toplam 7 istasyon yapılması öngörüldü. Kocaoğlu tördende yaptığı konuşmada projenin yapımı için 176 milyon Avroluk dış kredi anlaşması imzalandığını söyledi.

PROJEDE REVİZYONA GİDİLDİ

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Tunç Soyer CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıdere Metro Projede kapsamlı bir revizyona gitti. Büyükşehir Belediyesi'nin talebi ile hat üzerindeki istasyonların tamamına yakınında yüzde 30 ila 75 arasında küçülmelere gidildi. İstasyon projeleri revize edilirken metrodan inen vatandaşın yeraltından güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişine olanak sağlayan tünel geçitler de iptal edildi.

TÜP GEÇİT İPTAL EDİLDİ



Bu kapsamdaki en önemli değişiklik Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Mehmet Seyfi Eraltaytay Lisesi önünde gerçekleştirildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak amacıyla Narlıdere İstasyonunda yolun her iki tarafını alttan birbirine bağlayan tünel geçişi revizyon kapsamında iptal edildi

KATLI OTOPARKLAR PROJEDEN ÇIKARILDI



Bir revizyonda yeraltındaki istasyondan Mithatpaşa Caddesi'ne giriş çıkışı sağlayan noktalarda gerçekleşti. Neredeyse istasyonların tamamındaki çıkışlar bir bir tıraşlandı. Revizyon kapsamında toplamda 7 istasyonda 16 yürüyen merdivenle vatandaşın istasyonlara giriş çıkışını sağlayan 6 nokta iptal edildi. Proje kapsamında Narlıdere Kaymakamlık ve Balçova istasyonlarında yapılması öngörülen katlı otoparklar proje kapsamı dışına çıkarıldı. Her iki otoparkında sonradan metro projesinden bağımsız olarak ihale edilmesi öngörüldü.

MALMİYET 2.5 KAT ARTTI

Önceki gün Narlıdere ve Balçova'dan gelen her iki tünelin birleşme törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Narlıdere Metrosunda tünellerin yüzde 82'sinin, istasyonların ise yüzde 35'lik bölümünün tamamlandığını söyledi. Ardından da yatırım maliyetinin 2.5 milyar lira olduğunu açıkladı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından Haziran 2018'de 1 milyar 27 milyon liraya anahtar teslimi ihale edilen projenin maliyetinin, istasyonların yüzde 50'ye varan oranlarda küçültülüp iki adet tam otomatik otoparkın proje kapsamından çıkarılmış olmasına rağmen 2.5 katına çıkmış olması kafa karıştırdı.