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Giriş Tarihi: 29.9.2021

CHP’li başkan hakaretten tutuklandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
CHP’li başkan hakaretten tutuklandı
Denizli'de partisinin Merkezefendi danışma kurulu toplantısında makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asan CHP'li Belediye başkanlarını kol ve bacaklarını kırmakla tehdit eden CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun, aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Skandal konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Gezi'nin şehitlerinin katili" dediği belirlenen Odabaşıoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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CHP’li başkan hakaretten tutuklandı
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