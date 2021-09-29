CHP’li başkan hakaretten tutuklandı

Denizli
'de
partisinin Merkezefendi danışma kurulu toplantısında makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın resmini asan CHP'li Belediye başkanlarını kol ve bacaklarını kırmakla tehdit eden CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay
Odabaşıoğlu'nun, aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Skandal konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Gezi'nin şehitlerinin katili" dediği belirlenen Odabaşıoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.