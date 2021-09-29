Danıştay ve Yargıtay’a yeni üyeler belirlenecek

Yargıtay ve Danıştay'ın üyelik kadrosunda oluşan boşluk nedeniyle yılsonuna kadar boş kadrolara üye seçilecek.

YARGITAY'DA 17 ÜYENİN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ



Yargıtay Başkanlığı, 17 üyenin görev süresinin sona erdiğini veya emekliliğe ayrıldığını Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu da, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl görev yapan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçilirken, 12 yıllık görev süresini tamamlayan üyeler, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanıyor.

DANIŞTAY'DA 12 ÜYENİN GÖREVİ SONA ERDİ



Danıştay Başkanlığı, 12 yıllık görev süresi sona eren veya emekli olan 12 üyeyi Cumhurbaşkanlığına ve Adalet Bakanlığına bildirdi. Danıştay'da 4 üyelik kadrosunun daha boşalması durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ise 6 kişiyi bu yıl sonuna kadar Danıştay'da boş bulunan üye kadrosuna seçeceği öğrenildi.

6 ÜYE HSK 2 ÜYE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK



Danıştay'da boşalan üyeliklerin 4'te 3'ü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilirken; idari yargı hakim ve savcıları Hakimler ve Savcılar Kurulu, diğer üye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleniyor.



Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilen ve görev süresi sona erenler, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanırken, Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunmayanlar, Cumhurbaşkanlığına bildiriliyor.