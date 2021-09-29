İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden "Kürdistan Özgürlük Partisi"ne ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, Anayasa'nın 69. maddesi hükmü gereği, siyasi partilerin mali denetimlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, Kürdistan Özgürlük Partisi'nin mali denetiminin de bu hüküm doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Genel Sekreterliği, bir milletvekilinin Kürdistan Özgürlük Partisi ile ilgili İçişleri Bakanlığının cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinin ardından yapılan bazı haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin ardından Genel Sekreterlik tarafından inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada "Kürdistan Özgürlük Partisi"nin 11 Aralık 2014'te kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) 'Parti Tüzük ve Programı'nın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa aykırı olması nedeniyle, 20 Aralık 2018'de açılan kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Anayasa'nın 69. maddesi hükmü gereği, siyasi partilerin mali denetimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Bahse konu partinin mali denetimi de bu hüküm doğrultusunda gerçekleşmiştir. Öte yandan, Aralık 2011, Nisan 2014, Mayıs 2016 tarihlerinde kurulan ve isminde 'Kürdistan' tabiri bulunan 3 parti daha bulunmaktadır. Bu partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılmıştır. Kapatma davaları Anayasa Mahkemesi'nde devam etmektedir."