Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Kritik toplantıda yerli aşı çalışmalarında gelinen son nokta, koronavirüsün seyri ve vakalardaki artış ile aşılama konuşulacak. Yeni tedbirler de toplantıda ele alınacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun imzasıyla yazılı açıklama yapılacak.

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