Günlük hava durumu tahmin raporunda uyarılar peş peşe geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesini bugün etkisi altına alacak olan yağışların özellikle Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji yayımladığı raporda "Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, kuzeyi çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı