BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzeyi çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyıları hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı