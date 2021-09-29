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Giriş Tarihi: 29.9.2021

MİT’ten PKK’ya SİHA’LI darbe

HALİT TURAN HALİT TURAN
MİT’ten PKK’ya SİHA’LI darbe

Suriye kuzeyinde SİHA’ların katıldığı operasyonda “PKK Merkez Komite Üyesi” Haydar Varto kod adlı terörist Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Suriye-Kamışlı bölgesinde SİHA ile düzenlenen nokta operasyonda, İnterpol Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategori ile aranan "PKK Merkez Komite" üyesi Haydar Varto kod adlı terörist Engin Karaaslan etkisiz hale getirdi. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye-Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı- Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile hedef alındı. Engin Karaaslan'ın kaybı, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olurken, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi. MİT'in bu operasyonuyla, bugüne kadar Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Öte yandan teröristin kız kardeşi Ülkü Karaaslan Baytaş da HDP'den Varto Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Baytaş daha sonra terörden tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe- Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verdi. Operasyona dair açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" notuyla paylaşıldı. ANKARA

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MİT’ten PKK’ya SİHA’LI darbe
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