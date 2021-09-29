MİT’ten PKK’ya SİHA’LI darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı
sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Suriye
-Kamışlı
bölgesinde SİHA ile düzenlenen nokta operasyonda, İnterpol Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategori ile aranan "PKK Merkez Komite" üyesi Haydar Varto
kod adlı terörist Engin Karaaslan etkisiz hale getirdi. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye-Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı- Haseke
anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile hedef alındı. Engin Karaaslan'ın kaybı, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olurken, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi. MİT'in bu operasyonuyla, bugüne kadar Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Öte yandan teröristin kız kardeşi Ülkü Karaaslan Baytaş
da HDP'den Varto Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Baytaş daha sonra terörden tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri
'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe- Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
da sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verdi. Operasyona dair açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" notuyla paylaşıldı. ANKARA