Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:58Son Güncelleme: 29.9.2021 10:59
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
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Son dakika açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.
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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek