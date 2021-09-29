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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:58 Son Güncelleme: 29.9.2021 10:59

SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Son dakika açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:  Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki  çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.
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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
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