Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer ilk kez açıkladı! İşte okullarda yüz yüze eğitime devamlılık oranı...

"OKUL ORTAMLARINI ÇOK DAHA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Özer, öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine ilişkin öneri ve isteklerini dinledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kalmaları dolayısıyla onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Özer'e teşekkür etti.

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi öğrencisi Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu." ifadesini kullandı.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Yaşar da "Yüz yüze eğitim sürecindeki bu kararlılığınız ve cesur yürekliliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz." diyerek, okulda ihtiyaç duydukları konulardaki taleplerini iletti.

Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk de uzun süre devam eden uzaktan eğitim nedeniyle hareketsiz kaldıklarını belirterek, bu yüzden yeni dönemde kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi.

Bunun üzerine Bakan Özer, "Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz. Bu bağlamda çocuklarımızın kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha aktif katılması için çeşitli programlar yapıyoruz." diye konuştu.