Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin’den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar

Son dakika haberi... ABD'deki BM zirvesinde önemli görüşmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Purin ile Soçi'de bir araya geldi.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi'deki görüşme sonrası ilk açıklama
GÖRÜŞME SONRASI PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeyle iglili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." ifadelerine yer verdi.
"ONLARA GEREKEN CEVABI VERDİK"
Başkan Erdpüam görüşmenin basına açık kısmında Rusya ile savunma sanayinde iş birliğine ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi.
"DAHA DA İYİ BİR KONUMA GELECEĞİNE İNANIYORUM"
Siyasi, askeri, ekonomik ve ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok farklı şekilde kendini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu an gayet iyi bir durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercih edişlerinden dolayı da minnettarız." diye konuştu.