Sözde eylemcilerin yurt başvurusu bile yok

Yurt sorununu bahane eden protestocularının maskesi düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programında yaptığı konuşmada, yurt eylemleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor. Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. Bunların da 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5'inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1'inin DKP, 4'ünün de 'beni çok seven' LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi" dedi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan geçtiğimiz gün Kadıköy Moda Parkı'nda gözaltına alınan eylemcilerin biyografileri de esas amacın 'yurt problemi' olmadığını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz akşam saat 21.30 sularında eylem yapmak için toplanan 36 kişiden 28 isim gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest kaldı.

17'SİNİN AİLELERİ İSTANBUL'DA İKAMET EDİYOR

Edinilen bilgilere göre; 28 kişiden 17'sinin ailelerinin ikamet adresleri İstanbul'da bulunuyor. 3'ünün öğrenci olmadığı belirlenirken 2'sinin ise Ankara'da ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde öğrenci oldukları öğrenildi. Sadece 6 eylemcinin yurt probleminin olduğu da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

AMAÇLARI BARINMAK DEĞİL

Daha önce de İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'deki "Barınamıyoruz" eylemine katılan 127 kişiden 73'ünün İstanbul'da ikamet ettiği ve barınma sorunu olmadığı tespit edilmişti. 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü, bir kişinin akademisyen olduğu, 4 öğrencinin KYK kaydının bulunduğu, 10 öğrencinin ise yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği belirlenmişti.