TOGG’dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stretajik bir hamlenin yapıldığı aktarıldı. TOGG tarafından kurulan, Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.