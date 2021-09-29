Türkiye ABD’nin eyaleti değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları kaydetti:
SORUMLUSU BIDEN YÖNETİMİ: Türkiye
müttefiklik ahlakına, stratejik ortaklık aklına titizlikle riayet etmesine rağmen, ABD
'nin tavrı ve tutumu her seferinde sorun çıkaran, kriz üreten, baskı ve şantaja bel bağlayan küstah bir anlayış etrafında kümelenmiştir. Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır. Türkiye dostluğu aranan, müttefikliği güven veren bir ülkedir. Aynı hususu ABD için söylemek geldiğimiz bu aşamada mümkün görülmemektedir. Türkiye-ABD arasında kurulan diyalogların soğuması, hatta gerilim hattına havale edilmesi ciddi bir mesele olarak karşımızdadır. Bu açmazın sorumlusu da Biden
yönetimidir.
MÜTTEFİKLİĞE EN AĞIR DARBE:
Mevcut ABD yönetimi; terör örgütleriyle içlidışlı, canciğer kuzu sarması, al takke ver külah içindeyken, Türkiye'ye mesafe koyup taciz ve tahrik kampanyasına hız vermesi öncelikle müttefiklik mimarisine en ağır darbedir. Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur. Suriye
ve Irak
'ın kuzeyinde yaşanan zincirleme rezaletler, PKK/YPG/PYD'ye göz göre göre verilen mali, mühimmat, silah ve askeri destekler bunun en açık ispatı niteliğindedir. ABD yönetimi bir yanda suç işlerken, diğer yanda insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tamamıyla kast eden bir ilkelliğin ve iradesizliğin pençesindedir. Türk milletinin ve Türk devletinin böylesi bir vandallığı kabulü eşyanın tabiatına, insanlığın ortak mirasına aykırıdır.
NEZAKETSİZLİK:
Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı
alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır. ABD'nin politikaları yapıcı, iyi niyetli, dostane olmadığı gibi, müttefiklik ilkelerine de terstir. Birleşmiş Milletler
binasına çok yakın bir yerde, New York
'un en işlek caddesinin kavşak noktasında 36 katıyla yükselen ve muazzam bir başyapıt olan Türkevi
'nin açılışına Biden'ın katılmayışı hem bir nezaketsizlik hem de gerilen ilişkilerin hazin bir sonucudur. Türkiye seçeneksiz değildir. Çaresiz hiç değildir. Biden yönetiminin şaşı bakışı, bölgesel ve küresel planda ülkemiz üzerinde oyun kurma telaşı elbette beyhude bir çabadır. Türkiye'nin gerçek komşuları vardır, dünya ABD'den ibaret, ABD'yle ihata edilmiş de sayılamayacaktır. ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi hafife almasının, hakir görmesinin ciddi sonuçlarına günü saati geldiğinde mutlaka katlanmak durumunda kalacak. ANKARA
ÜLKÜCÜ HAREKETİ SİNDİREMEZLER
(ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarı) Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır. Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'ne verilen "Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının" araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye'ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır. Temsilciler Meclisi'ne söz konusu tasarıyı hazırlayıp vermek, ardından utanç verici şekilde kabul etmek insan haklarına; fikir, düşünce, ifade ve siyasi hürriyetlere dehşet verici bir suikasttır. Ülkü Ocaklarını insanlık âlemi huzurunda karalama teşebbüsü terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo, Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silahtır. ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir. Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir.