“Türkiye’nin en büyük yurdu olacak”

Yaklaşık 6 ay önce başlayan inşaatın çok hızlı ilerlediğini ve yüklenici firma müteahhidinden sözleşmede yazan 2023 yılı Temmuz ayından çok daha önce bitirme sözünü aldıklarını ifade eden Sayın Valimiz, "Bugün itibarıyla baktığımızda Samsun'daki GSB yurtlarımızda 14.400 öğrencimizi barındırabiliyoruz ve bu açıdan Samsun olarak şanslıyız. Ancak biz önümüzdeki sene gelecek öğrencilerimiz için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bu inşaatımızın tamamlanmasıyla 4 bin kişilik daha öğrenci yurdumuzu devreye almış olacağız." dedi.