“Türkiye’nin en büyük yurdu olacak”

Yaklaşık 6 ay önce başlayan inşaatın çok hızlı ilerlediğini ve yüklenici firma müteahhidinden sözleşmede yazan 2023 yılı Temmuz ayından çok daha önce bitirme sözünü aldıklarını ifade eden Sayın Valimiz, "Bugün itibarıyla baktığımızda Samsun'daki GSB yurtlarımızda 14.400 öğrencimizi barındırabiliyoruz ve bu açıdan Samsun olarak şanslıyız. Ancak biz önümüzdeki sene gelecek öğrencilerimiz için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bu inşaatımızın tamamlanmasıyla 4 bin kişilik daha öğrenci yurdumuzu devreye almış olacağız." dedi.
Samsun'da yedek olarak GSB yurt sırası bekleyen öğrencilerimizi gerek GSB yurtları gerekse de kamu misafirhanelerinde ağırlayacaklarını belirten Vali Dağlı,"Burada inşaatı devam eden yurdumuz tamamlandığında, bir otel odasından dahi modern olacak şekilde dizayn edildiğini ve her şeyiyle modern bir tesis olduğunu göreceğiz. İnşallah öğrencilerimize layık ve bizim de yüzümüzü güldüren bir yurt olacak." dedi.