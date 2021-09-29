Yoğun bakımdakilerin yüzde 80’i aşısız

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu Dr. Nagihan
Karahan, eylül ayı boyunca koronavirüs yoğun bakım servislerine yatan hastaların yüzde 80'inin aşısız ya da aşı programını tamamlayamamış kişilerden oluştuğunu açıkladı. Karahan, "Geri kalan yüzde 20 ise aşılı ancak bu yüzde 20'lik rakam yanıltıcı olmasın. Bu kişilerin bir kısmı eşlik eden yandaş hastalıklar nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye getirilmiş ya da başka bir işlem için hastaneye müracaat ettiğinde yapılan kontrollerde PCR testi pozitif olan kişiler. Aşısız kişilerin hastalığı çok ağır geçirdiğini görüyoruz. Bu süreçte hastaların dikkatimizi çeken belli özellikleri var. Birincisi genç hastalar olması. 20-40 yaşları arasında aşısız çok hasta gördük ve bunların bir kısmını maalesef kaybettik. İkinci olarak hamile hastaları çok görüyoruz. Bu hastalar da bebeği koruma adına aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Aşıyla ilgili bilinmezlik artık yok. Yan etkilerini biliyoruz. Aşı olmak bir yurttaşlık görevidir" dedi. DHA