Yurt provokasyonuna Bakan Kasapoğlu’ndan net yanıt: Öğrencilerin yüzde 70’i yerleşti

"75 BİN YENİ ÖĞRENCİMİZİ YURTLARA YERLEŞTİRDİK"

Normalde 777 yurdumuz 775 bin kapasitemiz var. Anbean bu süreci yatırım ve üniversitelerin ihtiyacı anlamında bire bir olarak üniversitelerimizle iş birliği halindeyiz. Temel amacımız gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak. 2 temel şekilde yürüyor. Asil ve yedek yerleşenler. Az önce bahsettiğim nedenler ile biz bu oranı her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkacak. Sadece 10 günlük süreçte 75 bin yeni öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu oran çok dinamik bir oran anında değişiyor. Bu oranı kesin bir şekilde ifade etmek istemiyorum. İstatistik anlamında bizi bu sürece götürecektir süreç kesinlikle iyimserim.

"HER BİRİNİN İHTİYACI BİZİM İHTİYACIMIZDIR"

Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde imkanlarımız ortaya koyacağız. Her imkanı daha iyi şekle ulaştırmak da yine bizim görevimiz. T.C. sosyal bir devlet. Sağlık alanında sosyal güvenlik alanında alt yapımız ne ise aynı şekilde öğrencilerimizin barınmasıyla ilgili aynı şeyi diyoruz. 'Harca hayır' protestolarını çok iyi hatırlıyorsunuz şimdi üniversitelerde harç var mı? Eğitimde fırsat eşitliğin sağlamak illerde yeni açılan üniversiteler… Her yerde mükemmel barınma imkanları ve üniversiteler var. Bunların her biri Türkiye'nin umudu. Bu ülkenin ışığı. Bu ülkenin o mukaddes emanetin yarınlara taşıyacak gençler. Düşüncesi ideolojisi ne olursa olsun her biri bizim için çok değerli. Her birinin bu anlamdaki ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Bu anlamda gençleri istismar eden, gençleri araç olarak kullanan zihniyetlere imkan vermeyelim.

Son dakika: Yurt provokasyonundaki kişilerin sadece 310'u öğrenci! Hiçbirinin yurt başvurusu yok

"STANDART OLARAK ÇOK DAHA YUKARI ÇIKARMA NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Pandemi hayatın her alanını etkiledi. Eğitim hayatını da çok ciddi etkiledi. 1,5 milyar çocuğun eğitim hayatını direkt etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçten 20 yıllık ortalamada yaklaşık 10 triyon dolarlık ekonomik kaybın olacağı hesaplanıyor dünyada. Böylesine büyük çaplı bir süreç. Dünyanın yaşadığı en yoğun sağlık süreci. Gidişatı itibariyle de açıkçası pek çok ülkede etkileri sürüyor. Öğrencilerimiz onların kıymetli aileleri, anbean takip ettiğimiz çok güçlü bir süreç var. Bakanlığımızın yurtları ülkemizin yüz akı projelerinden bir tanesi. Ulaşım sağlık altyapısı gibi. Biz bunu standart olarak çok daha yukarı çıkarma noktasında kararlıyız.

'BARINAMIYORUZ' EYLEMLERİYLE İLGİLİ!

Oradaki öğrenciler ile ilgili olarak yardımcı olmak için İçişleri'nden sıralarına bakalım dedik. Maalesef hemen hemen tamamının yurda başvurusu bile yok. Sadece 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Çoğunun öğrenci olmadığı, olanların ise yurtlarla ilgili bir başvurusu olmadığı kayıtlarda var. Cuma günü yeni yerleştirmelerimiz var, pazartesi yine olacak. Normalde pazartesi ve perşembe. Bu hafta ay sonu olduğu için cuma olacak. Otomatik bir sistem var.

"BU GURUR TABLOSU TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU"

Gençlerin desteklenmesi konusunda eş güdüm sürecimiz söz konusu. Bakanlığımız güvenli bir liman. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları bir marka. Annesi babası onu güvenliği ile temizliği ile emin bir ortamda olmasını istiyor. Bakanlığımız da ortaya koyduğu çerçevede hakikaten güvenirlilik noktasında, yüzde 95'in üzerinde memnuniyet var. Her odada çalışma masası var. Siyaset değerlidir, muhalefet kıymetlidir. Toplumsal talepleri ortaya koymak, itiraz etmek kıymetlidir. Fakat iftira atmak, yalan söylemek, insanların umutlarını karartmak kimsenin hakkı değildir. Bu gurur tablosu Türkiye'nin gurur tablosu."