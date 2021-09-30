Bakan Kurum PreCOP26 Bakanlar Toplantısı’nda konuştu: Paris Anlaşması’na taraf olacağız

"GENÇLER BU İŞİN BAŞ AKTÖRLERİ OLMALI"

Bakan Kurum, gençleri "İklim için gençlik" oturumunda dikkatli bir şekilde dinlediklerine işaret ederek, gençlerin iklim değişikliği konusuna hızlı bir biçimde dahil edilmesi ve bu işin "baş aktörleri" olmaları gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıkları, yangın, sel felaketlerindeki artışın, koydukları net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Sonuçta bu afetler sebebiyle binlerce hektar orman alanımız kül oluyor, göllerimiz, akarsularımız, derelerimiz bir yandan da sellerle şehirlerimize ciddi anlamda zarar veriyor. Koyduğumuz hedeflerde bu artışları ve bu afetleri de dikkate almak zorundayız. Bizim Türkiye olarak COP26'dan beklentimiz, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm ülkelerin adil düzeyde sorumluluk almasıdır. Hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı, uygulanabilir ve somut kararların alınması ve bu çerçevede bilhassa gelişmekte olan ülkelerle birlikte teknoloji paylaşımı yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerin, emisyon üreten sanayilerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi problemi çözmüyor hatta ağırlaştırıyor. Bu da netice olarak gelişmekte olan ülkelerin hiçbir şekilde sıfır emisyon hedefine yaklaşamayacakları, taahhütlerini gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyor. Bunu da kontrol altına almamız gerektiğini düşünüyorum."

Bakan Kurum, toplantı öncesinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir süre sohbet etti. Toplantıda Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de eşlik etti.