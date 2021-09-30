Berk İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Berk Ne Demek?

Hem modern hem de güzel söyleniyor olması nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Berk ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Berk isminin kökeni hem Arapça hem Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin anlamı da "Sert, katı, sağlam" , "hızlı, çabuk" şeklindedir.

BERK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Anne ve baba adayları erkek bebekleri için araştırdıkları isimlerin hem modern olmasını hem de güzel söyleniyor olmasını istemektedirler. Bu iki kritere uyan isimler arasında dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Berk ismidir. Bu ismin anlamı da anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Berk isminin 5 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Sağlam, kuvvetli kişi, Katı, sert, şiddetli, Hızlı, Orman, Arı, şimşek, yaprak.

BERK İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Bazı aileler bebeklerine konulacak isimlerin dini bir değeri bulunmasını ya da Kur'an içerisinde geçmesini istemektedirler. Anne ve baba adaylarının karşısına çıkan isimlerden biri olan Berk ismi hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Berk ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde geçmektedir. Bu isim Kur'an-ı Kerimde Bakara Suresi 19. Ve 20. Ayette, Rad Suresi 12. Ayette, Nur Suresi 43. Ayette ve Rum Suresi 24. Ayette geçmektedir.

BERK İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi olan Berk isminin kökeni de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Berk isminin kökeni hem Arapça hem Türkçe olarak karşımıza çıkar.

BERK NE DEMEK?

Berk kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bir kelimedir. Bu kelimenin sözlüğe göre anlamı; "Sert, katı, sağlam" , "hızlı, çabuk" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.