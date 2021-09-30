Berna İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Berna Ne Demek?

Berna ismi, hakkında pek çok araştırma yapılan isimlerden bir tanesidir. Genellikle kız bebekleri için tercih edilen bir isim olsa da Berna ismi aslında hem kızlar hem de erkekler için kullanılabilecek isimler arasındadır. Berna isminin kökeni Farsça diline dayanmaktadır. Ayrıca Berna isminin anlamı "Genç, körpe" ve "genç delikanlı, yiğit kişi" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

BERNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Her ebeveyn bebeklerine koyacakları ismin anlamının güzel olmasını isterler. Bunun yanında güzel söyleniyor olması ve modern olmasını da isterler. Bu kriterleri arayan anne ve baba adaylarının kız bebekleri için karşılarına çıkan isimlerden bir tanesi de Berna ismidir. Berna ismi hakkında yanıtı merak edilen sorular arasında Berna isminin anlamı da yer almaktadır. Berna isminin anlamı "Genç, körpe" ve "genç delikanlı, yiğit kişi" olarak karşımıza çıkmaktadır.

BERNA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Berna ismine sahip olan bireyler ve bu ismi bebekleri için araştıran anne ve baba adaylarının Beran ismi hakkında yanıtını merak ettikleri sorular arasında Berna isminin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı da bulunmaktadır. Berna ismi hakkında merak edilen bu sorunun yanıtı ise şöyledir: Berna ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Ancak bu ismin bebeklere verilmesi konusunda İslam dinine göre bir sakınca bulunmamaktadır.

BERNA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Berna ismi, Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamasına rağmen ülkemizde sıkça tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Berna isminin kökeni de bu isim hakkında merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Berna isminin kökeni karşımıza Farsça olarak çıkmaktadır.

BERNA NE DEMEK?

Berna kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Berna isminin anlamı karşımıza "Genç, körpe" ve "genç delikanlı, yiğit kişi" olarak çıkmaktadır.