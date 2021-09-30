Bir gruba daha koronavirüs uyarısı: Eğer aşı olmazsanız...

Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısının hamileler ve bebekleri için faydalarının bilinen ya da potansiyel risklerden daha yüksel olduğunu belirten CDC, ayrıca sağlık yetkilileri ve uzmanlarına hamileleri aşıların önemi konusunda bilgilendirmeleri için çağrıda bulundu. CDC Direktörü Rochelle P. Walensky, "Hem özel hem de stresli bir dönem olabilen hamilelikte pandemi aileler için bir endişe kaynağı oldu. Hamilelerin veya Hamile kalmayı düşünenlerin, kendi ve bebeklerinin sağlığını korumak için Kovid-19 aşıları hakkında doktorlarıyla konuşmalarını şiddetle tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.