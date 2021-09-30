Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı

SABAH, önceki gün Osmaniye Kadirli
'de 5 yıl önce hem ailesinin tarlasında orakla çalışıp hem de garsonluk yaparak üniversite sınavına hazırlanan ve şu an başarılı bir cerrah olan Oğuzhan Semercioğlu
'nun hikâyesini bu sayfada manşetine taşımıştı. Genç cerrahın ilkokul mezunu çiftçi babası İsmail Semercioğlu
(63) ve eşi Semiha Semercioğlu
'nun (55) genç cerrahın 4 kardeşini de zor koşullara rağmen üniversite okuttuğu ortaya çıktı. Yukarıçıyanlı köyünde yaşayan Semercioğlu çiftinin "Biz okuyamadık, siz okuyacaksınız" dedikleri çocuklarından kalp damar cerrahı Oğuzhan İstanbul
'da bir hastanede, inşaat mühendisi olan Taha ve Samet ile polis memuru olan Orhan İstanbul'da çalışıyor. Öğretmen olan Selçuk ise, Kadirli'de bir okulda görevli.
HER SEFERİNDE 'KIZ OLSUN' DİYE DİYE 5 ÇOCUK YAPTIK:
Baba Semercioğlu, "Aslında biz de okumak isterdi ama maddi imkansızlar vardı. Tarlada çalışmamız gerekiyordu. Kız çocuk sahibi olabilmek için 5'inci çocuğa kadar yaptık. Ama Allah nasip etmedi. Cebimde param olmasa bile bir şekilde borç bulup çocuklarımı okullara gönderdim. Buğday, karpuz ve arpa ekiyordum. Bunları satıp hem geçiniyor, hem de 5 çocuğumu okutuyordum. Çocuklarımı dershaneye gönderirdim. Ödeme yapamayınca bana senet imzalatırlardı. Senedin birinin borcu bitse diğeri başlardı" dedi.
SIRTIMDA TAŞIYARAK OKULA GÖTÜRÜRDÜM:
Anne Semiha Semercioğlu (55) ise "Rabbim bize 5 pırıl pırıl erkek çocuk verdi. Şu anda kalp cerrahı olan oğlum Oğuzhan küçüktü. Köy ilkokulu 4 kilometre uzakta ve tepelik bir yerdeydi. Çocuklar okula gitmek için dereden geçerlerdi. Nisan ayı gibi derenin suyu yükselirdi. Oğuzhan'ı sırtıma alıp okula götürürdüm" dedi.
BABALARINA YENİ TRAKTÖR ALDILAR:
Hem okuduklarını hem de tarlada babasına yardım ettiklerini belirten Mühendis Taha Semercioğlu ise "Babam çiftçi olduğu için çoğunlukla ona yardım ederdik. Maddi zorluklar içerisinde büyüdük ve okuduk. Zamanla borçlar çoğalınca babam traktörünü satmak zorunda kaldı. Biz de 2017'de babama destek olup yeni model bir traktör aldık. Çok şükür hepimiz meslek sahibi olduk"dedi. Polis memuru Orhan Semercioğlu ise "Hem okudum hem tarlada çalıştım. Yaz aylarında bodrumda garsonluk yapar otellerde çalışırdık kardeşlerimle. Hem babama destek olur hem de okul parasını biriktirirdik. Babam bizi okutmak için büyük çaba gösterdi" dedi.
ONLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ:
İstanbul'da kalp damar cerrahlığı yapan Oğuzhan Semercioğlu "Eğitim hayatımız zor ve meşakkatli geçti. Annem beni sırtında taşır, dereyi geçirirdi. Annem şimdi bel fıtığı. Babam cebindeki son kuruşuna kadar bize verirdi. Ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.