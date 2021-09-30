Düşmana 2 bin 500 metreden isabet! Karaok füzesi iki ay içinde envantere giriyor

Türk mucizesi ürün için şimdiden ihracat talepleri olduğu da öğrenildi. Düşman tanklarını 2 bin 500 metreden imha edebilme yeteneğine sahip güdümlü tanksavar füze sistemi, teröristlerin sıklıkla başvurduğu sivil araçlarla yapılan bombalı saldırılara karşı da önemli kazanımlar sağlayacak.
EN DAYANIKSIZ NOKTADAN VURUYOR
Ağır zırhlı tankları aracın üst kısmına odaklanarak imha edecek sistem araca doğru yukarıdan aşağıya doğru dalış gerçekleştiriyor. Hedef, araçlardaki zırhın en ince olduğu noktadan vurularak yok ediliyor.
ÜSTÜN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak kısa zamanda üretilmesi başarılan Karaok, tek bir asker tarafından kolaylıkla taşınıp ateşlenebiliyor.
16 kiloluk füze Karaok, omuzdan kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve elektro-optik sisteme sahip. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığa sahip olan Karaok, 125 milimetre çapındaki füzenin; 2.5 kilometre menzil, zırh delici tandem harp başlığı ve doğrudan ile üstten vuruş modları mevcut. Karaok da UMTAS, OMTAS ve L-UMTAS sistemleri gibi at- unut kullanım modunda kullanılabiliyor.
Bu durum kullanıcının hedefe ateş ettikten sonra yer değiştirmesi ve hareket etmesine olanak sunuyor. Mühimmatlar atıldıktan sonra veri bağı ile hedef güncelleyebiliyor.