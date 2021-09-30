Düşmana 2 bin 500 metreden isabet! Karaok füzesi iki ay içinde envantere giriyor

16 kiloluk füze Karaok, omuzdan kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve elektro-optik sisteme sahip. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığa sahip olan Karaok, 125 milimetre çapındaki füzenin; 2.5 kilometre menzil, zırh delici tandem harp başlığı ve doğrudan ile üstten vuruş modları mevcut. Karaok da UMTAS, OMTAS ve L-UMTAS sistemleri gibi at- unut kullanım modunda kullanılabiliyor.