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Haberler Gündem Haberleri EPDK: Nihai elektrik satış fiyatında bir değişiklik yapılmamıştır
Giriş Tarihi: 30.9.2021 22:29 Son Güncelleme: 30.9.2021 22:32

EPDK: Nihai elektrik satış fiyatında bir değişiklik yapılmamıştır

ANKARA
EPDK: Nihai elektrik satış fiyatında bir değişiklik yapılmamıştır

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), elektrik satış fiyatını zam yapıldığı haberlerini yalanladı. Bütün değişikliklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirten EPDK, manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini bildirdi.

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete'de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

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EPDK: Nihai elektrik satış fiyatında bir değişiklik yapılmamıştır
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