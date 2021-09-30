Evladımın peşini bırakmayacağım

Diyarbakır
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP
İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 758'inci gününde sürüyor. Oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kaçırıldığını söyledi. Oğlunun kandırılarak kaçırıldığını dile getiren Güger, "Ben izini sürüyorum, peşindeyim. Peşini bırakmadım ve bırakmayı da düşünmüyorum" dedi. Diyarbakır anneleri olarak mücadelelerinde kararlı olduklarını aktaran Güger, "Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım. HDP, PKK
ve herkes şunu iyi bilsin ki buradan kalkmıyorum. Oğlumu getirdikleri taktirde giderim. 6 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Oğlum eve geldiği gibi ayağının altını öpeceğim" dedi.