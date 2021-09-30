İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İmamoğlu, 16 milyonu ’çalışan personeli’ olarak görüyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'de işten çıkartılanların sayısının 13 bin 312 kişiyi bulduğunu belirterek işe alınan CHP yandaşı partililerin sayısının 44 bin 995 kişiye ulaştığını açıklamış, "Sadece bu rakam İBB'ye yıllık yaklaşık 5 milyar lira ekstra maliyet oluşturuyor" demişti.
"İmamoğlu, 16 milyonu "çalışan personeli" olarak görüyormuş!" | Video
İMAMOĞLU: BİZİM 16 MİLYON ÇALIŞANIMIZ VAR
İBB'de "partizan kadrolaşma var" açıklamaları ve tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim personel sayımızı tartışanlara söyleyeyim. İstanbul halkı adına bunu gururla söyleyebilirim: Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadelerini kullandı.
GÖKSU: 16 MİLYONU "ÇALIŞAN PERSONELİ" OLARAK GÖRÜYORMUŞ
Göksu, İmamoğlu'nun kadrolaşmayla ilgili "Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadelerini yorumladı. Göksu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbulluların İETT otobüslerini ittiği görüntüleri izleyince "bunu İstanbul'a nasıl reva görürler" diye sormuştum kendi kendime… Meğer 16 milyonu "çalışan personeli" olarak görüyormuş Sayın İBB Başkanı…" dedi.
ARVAS: OTOBÜS İTİYOR DİYE VATANDAŞI PERSONELİ SANIYOR
İmamoğlu'nun kadrolaşmayla ilgili açıklamasına bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi. Arvas İmamoğlu'nun "Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadesini eleştirerek "İBB 13 bin kişi işten çıkarıp 44 bin partiliyi işe aldı. (Kaynak CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas) Üstüne her gün en sıradan işler bile aksar hale gelmiş ama beyfendi çıkmış "Bizim 16 milyon çalışanımız var" diye popülizm yapıyor. Otobüs itiyor diye vatandaşı personeli sanıyor" dedi.
TUNCER: NEYDİ SLOGAN? İSTANBUL SENİN... HİZMET İSTİYORSAN; KENDİN ÇALIŞ!
Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer ise İmamoğlu'na tepki gösterenlerden oldu. Tuncer sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Binlerce işçiyi ekmeğinden edip 44 binden fazla yandaşa kadro açan PR'cı Ekrem İmamoğlu demiş ki: "Personel sayımızı tartışanlara söyleyeyim, bizim 16 milyon çalışanımız var." Neydi slogan? İstanbul senin... Hizmet istiyorsan; kendin çalış!"
VİDEO DA PAYLAŞTI
Tuncer ayrıca bir de video paylaştı. Bu videoda İstanbullu vatandaşların İBB'nin yapması gereken işleri yaptığını gösteren anların görüntüleri yer aldı. Örneğin İETT otobüslerini iten vatandaşların görüntüleri yer aldığı gibi taşan çöpleri toplayan vatandaşların görüntüleri de videoda yerini aldı.