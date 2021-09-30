İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İmamoğlu, 16 milyonu ’çalışan personeli’ olarak görüyormuş!

GÖKSU: 16 MİLYONU "ÇALIŞAN PERSONELİ" OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Göksu, İmamoğlu'nun kadrolaşmayla ilgili "Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadelerini yorumladı. Göksu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbulluların İETT otobüslerini ittiği görüntüleri izleyince "bunu İstanbul'a nasıl reva görürler" diye sormuştum kendi kendime… Meğer 16 milyonu "çalışan personeli" olarak görüyormuş Sayın İBB Başkanı…" dedi.

ARVAS: OTOBÜS İTİYOR DİYE VATANDAŞI PERSONELİ SANIYOR

İmamoğlu'nun kadrolaşmayla ilgili açıklamasına bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi. Arvas İmamoğlu'nun "Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadesini eleştirerek "İBB 13 bin kişi işten çıkarıp 44 bin partiliyi işe aldı. (Kaynak CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas) Üstüne her gün en sıradan işler bile aksar hale gelmiş ama beyfendi çıkmış "Bizim 16 milyon çalışanımız var" diye popülizm yapıyor. Otobüs itiyor diye vatandaşı personeli sanıyor" dedi.