Son dakika haberi: İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi reddedildi

Toplantıda daha önce 8 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez ele alındı. Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'un trafiği çözülmeden taksiye olan ihtiyaç ölçülemez. Daha önceki yıllarda sabah ve akşam belirli saatlerde trafik olurken artık günün her saati trafik var. Yolcuyu 2019'dan önce ulaştırma süremiz 45 dakika iken bugün bu süre 1.5 saate çıkmıştır. İBB yönetimi trafiğin çözümü noktasında herhangi bir çalışma yapmıyor ancak buna rağmen taksiye ihtiyaç olduğunu ifade ediliyor.

Sosyal medyada taksi için harcanan paraların iTaksi uygulamasını geliştirseydiniz taksi sorunun çözümünde belirli bir aşamaya gelmiş olurdunuz. İstanbul'da toplu taşımada sorunlar olduğu için vatandaşlar taksiye yöneliyor ve sanki taksi ihtiyacı varmış gibi görülüyor. Trafik sorunu çözüldüğünde İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek yoktur" ifadelerini kullandı.





Toplantıda konuşan ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, "5 bin plakanın İstanbul trafiğine bir etkisi olmayacak. Alo153 üzerinden gelen şikayetler üzerine elde ettiğimiz veriler elde ediyoruz. Buna göre çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Kurul üyelerinin belirttiği görüşler ve yapılan karşılıklı konuşmalar sonrasında yapılan oylamada 5 bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi.

DENİZ TAKSİ İLK MİL ÜCRETİ 100 LİRA



UKOME'de ele alınan bir diğer madde olan deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi oy çokluğu ile karara bağlandı. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü açılış ve ilk mil için 100 TL önerdi. Ücret tarifesi teklifinde 1-4 mil arası mil başına 75 TL, 4-8 mil arası mil başına 60 TL, 8 mil sonra mil başı 48 TL istendi. Mavi Marmara, Turyol, YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.

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