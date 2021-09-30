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Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:26

Iraklı vekilden PKK açıklaması: Irak ile Türkiye'nin istikrarını hedef alıyor

Iraklı vekilden PKK açıklaması: Irak ile Türkiye’nin istikrarını hedef alıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, terör örgütü PKK'nın her iki komşu ülke Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığını belirtti.

ITC milletvekili Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki varlığının Irak'ın egemenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞINA SON VERME ÇAĞRISI

Muhammed, PKK mensuplarının Irak topraklarındaki varlığının, Türkiye'yi, kendi sınır güvenliği ve istikrarını korumak amacıyla buraya müdahale etmek zorunda bıraktığına dikkati çekti. PKK'nın, Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığına vurgu yapan Muhammed, iki komşu ülkenin güvenlik iş birliğiyle terör örgütünün varlığına son vermesi temennisinde bulundu.

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Iraklı vekilden PKK açıklaması: Irak ile Türkiye'nin istikrarını hedef alıyor
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